A CORNEDO IL PRIMO MERCATINO DEL VINTAGE E DEL COLLEZIONISMO DELLA VALLE DELL’AGNO

L’assessore agli Eventi Giovanni Ambrosini: “Abbiamo ricevuto decine di richieste di partecipazione da parte di venditori. Il primo appuntamento è sabato 8 maggio in Piazza Aldo Moro. Sarà una bella occasione per fare acquisti e per tornare a vivere la nostra città”

Con la bella stagione e le ripartenze il centro di Cornedo si animerà grazie ad una nuova iniziativa, il mercatino del vintage e del collezionismo in Piazza Aldo Moro. Quattro appuntamenti per iniziare, il secondo sabato del mese, a partire dall’8 maggio.Il mercatino è organizzato dell’assessorato alla Cultura e agli Eventi con la collaborazione della Pro Loco e vedrà letteralmente scendere in piazza una trentina di bancarelle che proporranno oggetti vintage e da collezionismo.L’assessore alla Cultura, Giovanni Ambrosini: “E’ una scommessa per animare il nostro centro e portare a Cornedo tanti appassionati di vintage e collezionismo. Ci auguriamo che incontri l’interesse dei nostri concittadini e non solo…L’iniziativa si terrà ogni secondo sabato del mese (8 maggio, 12 giugno, 10 luglio e 11 settembre). Si svolgerà nella piazza del Municipio in tutto l’arco della giornata. La grande soddisfazione -continua l’assessore- deriva anche dal fatto che la richiesta di partecipazione da parte dei venditori era decisamente maggiore. Si sono fatti avanti circa 60 espositori e molti altri si stanno ancora candidando, tanto che abbiamo redatto una lista di riserve nel caso vi sia qualche defezione. Purtroppo questa prima edizione ha dovuto limitare la partecipazione per consentire il rispetto delle regole anti-covid. L’obiettivo è quello non solo quello di far diventare questa manifestazione permanente, ma anche di allargarla ad altri espositori”“Sono molto soddisfatto che questa iniziativa parta da Cornedo e sia la prima di questo tipo nella Vallata” dichiara il sindaco

Francesco Lanaro. “Un evento che ci porta alla normalità e alla socialità. Ringrazio gli organizzatori e la Pro Loco e mi auguro che sia il primo di una lunga e fortunata serie”.