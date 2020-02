A Cornedo biblioteca aperta di sabato mattina

L’orario della Biblioteca Civica di Cornedo si arricchisce del sabato mattina.

“Era un impegno che avevamo preso con i cittadini di Cornedo durante la campagna elettorale” sottolinea l’assessore alla cultura Giovanni Ambrosini. “Grazie all’impegno di tutti, personale della biblioteca in primis, siamo riusciti a trovare la squadra e avviare questa sperimentazione. Per i prossimi sei mesi, il sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, sarà possibile accedere alla Biblioteca”.

Risultato importante per la Giunta Lanaro.

“La Biblioteca deve essere un punto di riferimento per i cornedesi, un luogo di aggregazione per la comunità” continua l’assessore Ambrosini. “Ecco perché siamo soddisfatti di essere riusciti a rendere accessibili durante il sabato l’aula studio nel sottotetto, il salone nobile al primo piano per le classi dell’istituto comprensivo Adolfo Crosara, che faranno lezione di letteratura in biblioteca, e la sala dedicata ai bambini, dove il secondo e il quarto sabato del mese ci saranno delle letture ad alta voce”.

Durante il sabato non sarà attivo il servizio prestiti, che rimane operativo negli altri giorni della settimana, con i consueti orari.

“Crediamo molto all’idea di rendere Villa Trissino il centro culturale ed un luogo di aggregazione per i ragazzi giovani”, conclude il Sindaco Francesco Lanaro. “Siamo convinti che la sperimentazione possa dare il risultato sperato e ci permetta, quindi, di fare un ulteriore passo in avanti, quello, cioè, di rendere stabile l’apertura, magari ampliandola a tutta la giornata del sabato. Da sabato 15 febbraio mi aspetto di vedere un gran movimento nel nostro centro”.

Complessivamente la biblioteca è un’istituzione ben consolidata, che grazie all’adesione alla Rete Biblioteche Vicentine gode di economie di scala e del servizio interprestiti; nel corso dell’anno sono stati effettuati quasi 25000 prestiti, che sono su una popolazione di 12 mila persone, più di due prestiti a cittadino.