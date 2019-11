A Cornedo arrivano i contributi comunali per i pannolini lavabili

Un contributo di 100 euro per sostenere le famiglie che scelgono di acquistare pannolini lavabili al posto di quelli usa e getta. Con questa iniziativa l’Amministrazione Lanaro cerca di sostenere l’ambiente, aiutando le famiglie.

“Abbiamo stanziato 2.000 euro” sottolinea l’assessore alla famiglia Daniela Nervo, “perché volevamo dare un segnale di attenzione all’ambiente: circa il 20% dei rifiuti prodotti ogni anno sono pannolini usa e getta, costituiti per la gran parte di plastica. Non solo. Per produrre questi pannolini serve cellulosa, quindi alberi, materiali combustibili, polpa di legno. Ed un pannolino richiede quasi 500 anni per decomporsi. Tutti dati che ci hanno fatto riflettere e ci hanno spinti a sperimentare questo incentivo per indurre le famiglie cambiare le proprie abitudini”.

A partire, quindi, dal 2019 prende avvio questa campagna.

“Basta compilare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Relazione con il pubblico in Municipio, oppure scaricarlo direttamene dal sito internet del Comune” sottolinea l’assessore alla famiglia Daniela Nervo, “allegare lo scontrino fiscale dal quale si rilevi la data di effettivo acquisto ed il gioco è fatto.

Il contributo verrà erogato alle famiglie residenti nel Comune di Cornedo, secondo l’ordine di arrivo delle domane e fino esaurimento fondi disponibili.

“Oltre all’ambiente a trarre beneficio dall’uso dei pannolini lavabili sono anche le famiglie” conclude il sindaco Francesco Lanaro. “Una delle voci che influiscono di più sul bilancio domestico in presenza di neonati è proprio quella relativa all’acquisto dei pannolini. Con questo contributo vogliamo provare ad invertire questo trend. Un aiuto concreto per chi mette su famiglia”.