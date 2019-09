A Cornedo 1.000 caditoie sotto ispezione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

“La cura del territorio e la prevenzione di fenomeni di allagamento passa anche attraverso la cura del patrimonio di strade in gestione al Comune” sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo. “Ecco perché abbiamo deciso di dare il via ad un intervento straordinario di pulizia delle caditoie stradali, partendo dalle zone in cui avevamo la maggiori criticità”.

Nello specifico, l’intervento si concretizza nella pulizia di 1.000 caditoie nelle zone di Spagnago ed in corrispondenza delle strade più importanti dell’abitato di Muzzolon, per uno stanziamento complessivo di 14.000 euro.

Tempo permettendo, l’intervento dovrebbe concludersi in 12 giorni lavorativi e, quindi, entro il mese di settembre.

“Questo primo stanziamento riguarda una parte del nostro territorio” conclude l’assessore Frigo, “ma segna l’avvio di un percorso lungo il quale vogliamo proseguire, portando a conclusione la pulizia di tutte le caditoie, nella speranza di riuscire a migliorare il deflusso delle acque in occasione di eventi meteorici che si fanno sempre più intensi”.

“La cura del territorio è uno degli impegni che abbiamo preso con i cittadini” sottolinea il Sindaco Lanaro. “Stiamo lavorando al prossimo bilancio e vogliamo trovare i fondi per proseguire con questo lavoro di pulizia, consapevoli che i ridotti margini di manovra finanziaria rendono il percorso in salita. Sono tuttavia convinto che questa sia una delle priorità quando si parla di manutenzione del territorio, che merita di avere uno spazio apposito nella programmazione comunale”.