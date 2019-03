A Conco, due mesi a tutto Tarassaco

Per due mesi il paese di Conco, sull’Altopiano di Asiago, è la patria del Tarassaco, questa straordinaria erba spontanea molto apprezzata in cucina e che in queste zone cresce particolarmente tenera e delicata, con un sapore che dal caratteristico amarognolo sconfina anche verso il dolce.

Ad aprile e maggio si tiene, infatti, la quattordicesima rassegna gastronomica “A Tavola con il Tarassaco di Conco”, organizzata dal Comune con la collaborazione dei Ristoratori Confcommercio di Conco e dei paesi limitrofi. Nei locali del paese (ristoranti, pizzerie ma anche una pasticceria e una macelleria) ci sarà la possibilità di apprezzare questo prodotto locale dall’antipasto al dessert, come stuzzicheria da aperitivo e persino nei dolci.

Un’occasione unica per gustarlo a 360 gradi sarà la cena di gala organizzata dai ristoratori di Conco per mercoledì 10 aprile (alle ore 20.00), con un menu tutto a base di Tarassaco (prenotazioni al n. 333 2621925, oltre che nelle attività aderenti).

Ma la caratteristica della rassegna sarà quella di essere itinerante tra i vari locali. Si inizia venerdì 5 aprile alla Pizzeria Rondinella di Località Tortima a Marostica con una degustazione di pizze al Tarassaco; quindi sabato 27 aprile al Bar Pasticceria Cortese di Conco una “Spritz Tarassaco” con inizio alle ore 17.00. Poi, domenica 28 aprile, un pranzo con uno speciale menu al Ristorante Country House Rugiada di Conco. Seguono altre tre serate a tema: venerdì 3 maggio alla Trattoria Locanda Pizzeria Alla Rosa di Lusiana; sabato 4 maggio alla Trattoria al Tornante di Conco e al Ristorante Campomezzavia di Asiago e infine venerdì 10 maggio al Milleluci Wine Bar & Restaurant di Rubbio di Conco. Per tutto il periodo della rassegna, prodotti e piatti a base di Tarassaco saranno disponibili, oltre che nei locali citati, anche nelle seguenti attività di Conco: Ristorante Pizzeria Bar Paninoteca da Maino, Macelleria Ronzani, Ristorante Pizzeria Lebele.Inoltre, per chi non vuole solo sedersi a tavola, ma vuole trasformare il proprio interesse per il Tarassaco di Conco in una coinvolgente esperienza, ecco altri due appuntamenti da non perdere: sabato 27 aprile un’uscita guidata a raccogliere erbe spontanee con Lisa e Antonio Cantele, a cui seguirà un picnic; venerdì 17 maggio un corso di cucina dal titolo “Il tarassaco e le altre erbe spontanee” curato del Ristorante Milleluci.

Il programma completo della rassegna e i menu dei ristoranti, nel sito ristoratoridivicenza.it.

Nelle foto due piatti dello chef Elvis Pilati del Milleluci Wine Bar & Restaurant di Rubbio di Conco: “Pache al tarassaco e crema di formaggio”. “Spaghetti al pesto di tarassaco e battuta di scampi crudi”.