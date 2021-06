A Cima Marana arriva la “Casetta dei Libri Bellissimi”

Libri liberi… in alta quota. E’ questa l’originale iniziativa del gruppo Sogniamo Crespadoro: una casetta destinata al bookcrossing, che accoglierà i libri di chiunque voglia “prenderne uno, e lasciarne un altro”, in uno scambio di cultura condivisa in quota. Perchè, come diceva il grande Bonatti: “𝐶ℎ𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑒, 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒. 𝐶ℎ𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒, 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑠𝑜𝑔𝑛𝑎.” La Casetta dei Libri Bellissimi – spiega lo staff di Sogniamo Crespadoro – è un’idea nata in una fredda mattinata in zona rossa, un piccolo gesto per riaccendere uno spirito di comunità assopito sotto la coltre del lockdown. La Casetta, con il benestare del Gruppo Cimamarana, sarà posizionata in un luogo a noi molto caro seppur non semplice da raggiungere, il monte di Marana, appunto”. Ma perché questa scelta? “Perché abbiamo deciso di far intraprendere ai nostri libri un magico viaggio verso la cima. Per dare vita alla nostra Casetta saranno inserite varie tipologie di libri, aiutati nella raccolta grazie a volontari e alle Associazioni del territorio, subito pronte a rispondere al nostro invito. La regola è una sola: un libro prendi, un libro dai. Igienizzando prima le mani, ovviamente”. E così domenica mattina la casetta verrà posizionata in cima Marana (appuntamento alle 8 in piazza a Marana e poi si sale insieme in gruppo per tutti coloro che vogliono esserci e donare), grazie agli amici della Durona Trail, che hanno con entusiasmo accolto la richiesta di fare da portatori, per trasportare la casetta in vetta: “Noi tutti li seguiremo con il nostro libro in mano, pronti a lasciarlo all’interno. In ogni libro donato sarà inserita una piccola frase, un personale messaggio firmato che ci piace pensare navigherà chissà in quali luoghi. Fatelo anche voi con il libro che porterete…e non dimenticate di igienizzarlo!”.

