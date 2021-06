A CHIAMPO WEEKEND CON SUA MAESTÀ LA CILIEGIA DURONA De.Co.

(alla fine dell’articolo il programma)

Tutto pronto a Chiampo per il weekend all’insegna dell’Oro Rosso della città, la ciliegia Durona De.co.

Il sindaco Macilotti: “Le riaperture coincidono con la nostra festa più importante. Sarà un weekend nel quale torneremo a stare assieme all’aperto e a festeggiare il nostro prodotto più caratteristico con molti eventi”.

L’assessore agli Eventi, Filippo Negro: “Decine di espositori metteranno in mostra le loro eccellenze. Abbiamo organizzato molti eventi, tutti all’insegna del nostro Oro Rosso. Ringrazio la Pro Loco e quanti hanno reso possibile la Mostra che rappresenta un punto di svolta nella vita e nella socialità della nostra città in questo difficilissimo 2021”



Il primo weekend di zona bianca coincide per Chiampo con uno storico appuntamento: la 60a Mostra Provinciale delle Ciliegie. La Durona De.co di Chiampo, nota per la sua bellezza, bontà e per essere una varietà tardiva di ciliegia, sarà la protagonista del weekend dall’11 al 13 giugno, che arriva dopo l’anteprima della scorsa settimana con la Durona Bike, Gran Fondo della Città di Chiampo.



Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Chiampo, quest’anno sarà un anno particolare, all’insegna della ripartenza e la città proporrà le ciliegie di decine di espositori (una cinquantina). La premiazione si terrà in Piazza Zanella, sul palco allestito dalla Pro Loco di fronte alla sede della Biblioteca, alle ore 17 di domenica 13 giugno. Ma già a partire da venerdì inizierà una serie di eventi cultuali, musicali e ludici, per tutte le fasce d’età. Si va dall’Inaugurazione dell’Itinerario Zanelliano, un percorso culturale creato nel territorio di Chiampo, sulle orme del grande poeta chiampese Giacomo Zanella in occasione del 200° anniversario dalla morte (domenica alle 9.30), al pranzo domenicale a base di ciliegie (domenica alle ore 12.30). Dal racconto del Cammino del Beato Claudio da parte di James Pinton (venerdì 11 giungo alle 20.20 in piazza Zanella) alla serata musicale con lo storico e pluripremiato Coro El Vajo (sabato alle 20.30) fino al Tributo ai Dire Straits domenica sera alle 20.30.

Ma tra gli eventi, il più importante è la premiazione delle migliori ciliegie che avverrà domenica pomeriggio dalle ore 17, con la possibilità di acquistare le cassette premiate a scopo di beneficenza.