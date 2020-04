A Chiampo un concorso per la nuova passerella ciclopedonale

Un nuovo collegamento tra l’area della Pieve e via Pace troverà la luce tramite un interessante Concorso di idee indetto dall’Amministrazione comunale. E’ stato infatti pubblicato un Bando di concorso – aperto a professionisti del settore come architetti, urbanisti, ingegneri – per la progettazione di una nuova passerella ciclopedonale in via Pace, che colleghi la zona della Pieve-Santuario, tramite il ponte ciclo-pedonale sul Torrente Chiampo posizionato da poco, con la zona degli Impianti sportivi e l’esistente rete delle piste ciclabili.

A illustrare nello specifico il Bando, l’Assessore all’Urbanistica Massimo Masiero: “Il Bando punta ad interconnettere il parcheggio del Santuario Francescano, gli impianti sportivi e la rete di piste ciclopedonali esistenti in un circolo di viabilità e mobilità virtuosa a servizio dei cittadini. Un modo, anche questo, per offrire un incentivo alla riqualificazione di una zona importante di Chiampo che è appunto via Pace, nota ex area industriale conciaria. Infine, il progetto, ha l’ambizione di creare un’opera architettonica di pregio che faccia da “porta d’ingresso” al centro abitato della Città di Chiampo”.

Tutti i dettagli del bando nel sito del Comune.