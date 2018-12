A Chiampo si accende l’albero con la Cometa record

Tutto pronto anche a Chiampo per l’accensione del grande albero di Natale in piazza Zanella. Il grande momento è previsto per domani, a conclusione di una giornata di eventi che danno avvio alle feste natalizie.

Prima dell’accensione, infatti, vi sarà la Fiaccolata per la Pace, con partenza alle ore 14.30 dal piazzale parrocchiale attraverso via Vignaga, Beato Isnardo, Marogne, Gerola, fino alla Grotta del Beato Fra Claudio dove vi sarà la benedizione. Dopo che è calato il buio, alle 18.20, l’appuntamento è in piazza Zanella per il momento magico.

Come sempre Chiampo si distingue e l’albero non è un classico abete, ma una cascata di luci che parte dal sommo della colonna. Una struttura luminosa alta 15 metri realizzata dal Comune con il prezioso aiuto del Gruppo

Alpini e il fondamentale contributo della Confcommercio di Chiampo. Se l’albero è originale, ancor più lo è la gigante Cometa lunga 30 metri, che offrirà un’effetto scenografico unico. Il tutto avverrà con la compagnia degli zampognari e con l’esibizione artistica di Ginnastica Athena ASD..

“Invito tutti a partecipare -ci dice soddisfatto l’assessore agli Eventi, Filippo Negro- perché l’accensione dell’albero è un momento molto suggestivo e una bella occasione per la comunità di Chiampo per riunirsi. Diamo inizio nel migliore dei modi al periodo natalizio”.