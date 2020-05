A Chiampo riapre la Biblioteca Civica

La Biblioteca Civica di Chiampo riaprirà riapre oggi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e limitatamente ai servizi di prestito e restituzione. Orario consueto con la sola chiusura del sabato.

L’ingresso sarà contingentato e vi si potrà entrare solo se muniti dei dispositivi personali di protezione (mascherina e guanti). Una volta raggiunto il numero massimo di 3 persone all’interno della Biblioteca, si dovrà attendere all’esterno, rispettando le distanze di sicurezza.

Non sarà possibile: sostare per studiare, consultare libri e leggere giornali e riviste, usare le postazioni Internet, l’area di ristoro e i bagni.

Oltre alle consuete prenotazioni online, è possibile telefonare al n. 0444.475291 o inviare una e-mail all’indirizzo prestito@comune.chiampo.vi.it per prenotare anticipatamente i materiali da chiedere in prestito e portare a casa.