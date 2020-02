A Chiampo il ‘Carnevale sicuro’ dei record

Successo per il primo grande carnevale della provincia di Vicenza, quello di Chiampo tenutosi nel weekend. “Forse il migliore degli ultimi anni -dichiara il sindaco Matteo Macilotti – basti pensare che sui tanti carri, più di 20, c’erano quasi 2000 persone. Non abbiamo numeri certi ma circa 6000 persone ieri hanno festeggiato a Chiampo”.

Una festa in sicurezza. 8 agenti di Polizia Locale in servizio di cui 3 in borghese, compreso il comandante Antonio Berto, a garanzia della sicurezza ed evitare il solito caos con schiume uova e farina (vedi foto). Sequestrata a livello preventivo la merce per evitare il caos. Gli agenti in borghese hanno inoltre vigilato su uso alcool delle persone sui carri.

“Ringrazio la Polizia Locale – aggiunge Macilotti- e tutti i volontari, come l’ANC, la Protezione Civile Ana Valchiampo, la Sogit per il grande lavoro svolto”.