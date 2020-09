A Chiampo da domani la Settimana Europea della Mobilità

Appuntamento fisso e irrinunciabile anche quest’anno per la Città di Chiampo con la Settimana Europea della Mobilità promossa dalla Commissione Europea, prevista dal 16 al 22 settembre, giunta alla 19a edizione.”Un impegno per l’Amministrazione comunale e per tutti i cittadini che si vogliono distinguere sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita attraverso un cambiamento culturale che ci coinvolge direttamente a favore della natura – quanto dichiarano i tre Assessori impegnati, Massimo Masiero (Ambiente e Mobilità sostenibile), Sofia Bertoli (Istruzione e Cultura) e Sara Mettifogo (Sport e Politiche giovanili). Numerose le iniziative previste: “Anche per questa edizione tanti gli appuntamenti in programma sempre con l’unico scopo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti nella Valle del Chiampo, per ridurre il traffico e di conseguenza l’inquinamento atmosferico e acustico, in linea con il tema della Settimana “Emissioni zero, mobilità per tutti”, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza e scegliere il “giusto mezzo” (lo slogan della Settimana è “Scegli il giusto mezzo!”) per i nostri spostamenti quotidiani.

Di seguito il programma completo.



Mercoledì 16 settembre 2020:- ore 20:45 Piazza G. Zanella Presentazione del libro “Per un pugno di gradi” di Stefano Fracasso

Sabato 19 settembre 2020:

– ore 9:00 Piazza G. Zanella “Muoviamoci…!” Letture animate per bambini con Mariagrazia Masiero Prenotazioni presso la Biblioteca Civica (accompagnati da un adulto)

– ore 20:30 piazza G. Zanella Premiazioni Durona Never stops 2020 Proiezione documentario “Spedizione cima Carega” Ospite della serata l’artista Andrea Bianconi

Domenica 20 settembre 2020:

ore 9:00 Piazza G. Zanella Durona Team organizza evento sportivo bici+trail #FromChiampotoCarega edizione zero

ore 9:00 “Chiampo in bici” Piazza G. Zanella Ritrovo ore 9:00 – partenza ore 9:30 Pedalata sostenibile per le vie della città e in pista ciclabile in collaborazione con Asd Veloce Club Centomo Arredamenti e con l’adesione di FIAB Vicenza.



Martedì 22 settembre 2020:

ore 11:00 Municipio Tavolo tecnico mobilità Valchiampo riservato a Istituzioni locali, Enti e Associazioni di categoria

ore 20:45 piazza G. Zanella Step by step I cammini i viaggi lenti di James Pinton



Venerdì 25 settembre 2020:- ore 20:45 Piazza G. Zanella Maratona di lettura…In viaggio!