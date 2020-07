A Chiampo c’è lo ‘sportello ascolto’ per gli studenti

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A Chiampo uno sportello a disposizione per gli studenti che vogliono ridisegnare il loro futuro. Un servizio gratuito e molto utile per chi vuole avere informazioni su percorsi e per meglio orientare le attitudini dei giovani. Intervista all’assessore alle Politiche Giovanili Sara Mettifogo