A Chiampo arrivano fognatura e acquedotto in diverse contrade non servite

Il sindaco Matteo Macilotti: “Si tratta di lavori attesi da moltissimi anni. Un investimento di 1,8 milioni di euro da parte di Acque del Chiampo, che porterà servizi essenziali come acquedotto e rete fognaria a cittadini che abitano in collina. Vogliamo fare partire i lavori il prima possibile poiché il progetto è già stato deliberato dal CDA di Acque del Chiampo grazie all’impegno che abbiamo messo per ottenere questo storico risultato per molte contrade di Chiampo”

Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo ha deliberato la realizzazione di un importante progetto destinato ad estendere le reti idriche e fognarie in alcune zone collinari di Chiampo attualmente non servite. Ecco gli interventi previsti:

“Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo (VI): via Coraini”. L’intervento prevede la sostituzione di un tratto di condotta dell’acquedotto, che attualmente attraversa una proprietà privata, per uno sviluppo di circa 210 m. È prevista inoltre l’estensione della fognatura nera civile, mediante una condotta in polietilene che si svilupperà per circa 300 m. Si procederà al rifacimento degli allacci idrici e alla realizzazione dei nuovi allacci alla nuova fognatura nera a favore di una decina di utenze.

“Estensione reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo (VI) – vie Miola – Faedi dal Pezzo”.

L’intervento prevede la sostituzione della rete di distribuzione idrica esistente, non più adeguata alle attuali esigenze degli utenti, e di una nuova rete fognaria civile, della quale la zona è attualmente sprovvista. Sono inoltre previsti i ricollegamenti con le utenze idriche e la realizzazione dei nuovi allacci alla nuova fognatura nera per circa 40 utenze. Complessivamente l’intervento si estende per circa 1300 m.

“Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo (VI): via Vandini”. L’intervento prevede l’estensione della fognatura nera a beneficio di alcune abitazioni ancora sprovviste del servizio e, contestualmente, l’estensione e la parziale sostituzione di un tratto di rete di acquedotto. Lo sviluppo complessivo delle condotte da posare è di circa 200 metri. Il tracciato previsto prevede la posa in una capezzagna privata e l’utilizzo di una vecchia strada comunale che mette in comunicazione le due contrade da allacciare. Sono previsti i rifacimenti degli allacci idrici e la realizzazione dei nuovi allacci alla nuova fognatura nera per circa 10 utenze.

“Estensione reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo (VI): vie Tonini – Gallo Ferri – Bastianei”.

L’intervento prevede l’estensione di un tratto di fognatura nera lungo via Tonini al fine di dismettere un’obsoleta vasca Imhoff (ubicata in località Galli), e di collegare i reflui di natura civile con l’esistente rete fognaria, che recapita nella rete principale della valle del Chiampo, in prossimità di via Bastianei. A tale scopo verrà quindi posata una condotta in polietilene per uno sviluppo complessivo di circa 1650 metri. Si procederà poi alla sostituzione della rete di distribuzione idrica, mediante una condotta in polietilene con uno sviluppo di circa 800 metri. Verranno infine eseguiti i ricollegamenti delle utenze idriche e i nuovi allacci alla nuova fognatura nera per circa 15 utenze.