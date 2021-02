A CHIAMPO ARRIVA L’ACQUEDOTTO PER CENTINAIA DI UTENZE

ARRIVA L’ACQUEDOTTO PER CENTINAIA DI UTENZE

Approvato un importante progetto per l’estensione delle reti idriche nel quartiere Mistrorighi e contrada Fantoni ed adeguamento sistema idrico contrade Vignaga, Sengelle, Corpegan.

Il sindaco di Chiampo Matteo Macilotti: “E’ un intervento storico sul quale da anni sto lavorando assieme ad Acque del Chiampo. Una linea acquedottistica che porterà l’acqua dalla zona della Vignaga al quartiere Mistrorighi. Con un investimento di 2 milioni e 200 mila euro sarà portata l’acqua pubblica a centinaia di cittadini che oggi non l’hanno e che si riforniscono attraverso pozzi privati. Fra l’altro serviremo anche 11 utenze del Comune di Vestenanova. E’ un grande lavoro di progettazione con il coinvolgimento della popolazione, perché si tratta di svariati chilometri di tubatura. I lavori inizieranno questa primavera per concludersi nell’autunno del 2022”

L’opera in oggetto consiste nei seguenti interventi di potenziamento ed estensione della rete idrica:

1) Alimentazione da valle del serbatoio esistente di Vignaga mediante l’installazione di un impianto di sollevamento nel serbatoio di Grolla e posa della condotta di mandata.

Tale intervento ha lo scopo di garantire la continuità della fornitura idrica durante i periodi di intorbidimento della sorgente Sangelle alimentando sia il serbatoio di Vignaga sia quello di Faedi Mora. In caso di aumento della torbidità (rilevato dal sensore già installato alla sorgente) sarà possibile disconnettere la sorgente Sengelle attivando lo sfioro;

2) Alimentazione da valle del serbatoio esistente di Carradori mediante l’installazione di un impianto di sollevamento nel serbatoio di Vignaga Alta, posa della condotta di mandata e predisposizione degli allacci per le utenze esistenti.

L’intervento ha lo scopo di estendere la rete esistente chiudendo l’anello tra Grolla Vignaga e Carradori.

3) Realizzazione della rete di distribuzione nella contrada di Mistrorighi attualmente sprovvista di acquedotto pubblico.

Verrà realizzato un serbatoio di estremità che sarà alimentato dal serbatoio di Grolla. È prevista pertanto la posa di un collettore di mandata e distribuzione che si collegherà alla rete esistente in prossimità dell’incrocio tra Grolla e via Corpegan, Fantoni Alti e Pardince, alimentando le utenze lungo il tracciato. In località Corpegan sarà inoltre realizzato un impianto di rilancio. Si prevede anche la realizzazione della rete di distribuzione di contrada Bacchi, in Comune di Vestenanova.