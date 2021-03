A CHIAMPO ARRIVA IL CAMPO DA PADEL

Un campo da Padel sarà realizzato prima dell’estate in zona impianti sportivi. L’assessore allo Sport Sara Mettifogo: “Sarà realizzato su una piastra non utilizzata davanti al campo da basket ed andrà ad arricchire l’offerta della nostra cittadella sello Sport”. Il sindaco Matteo Macilotti: “Con grande soddisfazione annunciamo questo progetto. Quello di Chiampo sarà il primo campo da Padel della Valle e potrà essere usato da amanti di questo sport di tutte le fasce d’età”

Chiampo avrà il suo campo da Padel, il primo che verrà realizzato nella Valle.

“Il campo – dichiara l’assessore Mettifogo- sarà realizzato in una zona già ricca di offerta sportiva, dove già si trovano lo stadio, i campi da tennis, da basket e da volley.

Sarà realizzato – continua l’assessore – su una piastra non utilizzata davanti al campo da basket che abbiamo individuato come ottimale. Non ha dimensioni enormi, poiché un campo da Padel è meno della metà di un campo da tennis”.

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Chiampo è partire il prima possibile con l’intento di averlo pronto per l’estate.

“Il Padel -aggiunge l’assessore Mettifogo – ha avuto negli ultimi tempi anche nella nostra ziona una larga diffusione. E’ uno sport molto popolare nei Paesi latinoamericani e in Spagna. Simile al tennis ma più dinamico e divertente. Molti hanno iniziato a praticarlo. Il progetto è nato oltre un anno fa grazie all’ex assessore Edoardo Righetto. Abbiamo deciso di aggiornarlo, prevedendo un rafforzamento della piastra contro gli eventi meteo avversi”

Grande soddisfazione è espressa dal sindaco Matteo Macilotti: “Questo progetto è già finanziato con lo scorso bilancio e sarà pronto per l’estate. Il Padel è uno sport per noi relativamente nuovo e molto alla moda, che può essere praticato da tutte le fasce d’età. Rappresenterà una nuova offerta per Chiampo e non solo. La nostra Cittadella dello Sport -conclude Macilotti – è sempre più ricca. Il progetto, in questo momento di grossa difficoltà per gli sportivi, darà ulteriore scelta nel momento in cui la pandemia allenterà la sua presa”.

Campo da Padel

La nuova struttura verrà realizzata in zona impianti sportivi, con accesso principale da via Stadio ed un secondo accesso da via De Gasperi.

Le caratteristiche:

Misure: 11.30 metri per 21.25 metri

Avrà pavimentazione in erba sintetica (con spessore di 12 millimetri, ridotto quindi rispetto a quelli dei campi da calcio in sintetico).

La piastra ha una profilazione in calcestruzzo rinforzata per dare maggiore stabilità alle pareti di vetro temperato che lo circonda (vetro con spessore di 12 mm)

La spesa è di 62500 euro

Il progetto del nuovo campo è in fase esecutiva ed andrà in gara dopo l’11 marzo 2021. Se l’iter procederà spedito si inizieranno i lavori nel giro di alcune settimane e i lavori dureranno all’incirca 2 settimane. Il campo sarà quindi pronto prima dell’estate.

Il progettista è l’architetto chiampese Daniele SerafinI