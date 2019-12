Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Dopo il bonus per le e-bike e l’approvazione del PAESC, Chiampo spinge l’acceleratore sulla salvaguardia ambientale. L’Assessore all’Ambiente Massimo Masiero spiega cos’è il bonus per la riqualificazione energetica degli edifici privati per migliorarne il consumo energetico. Servizio di Paolo Usinabia.