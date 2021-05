A Chiampo 1000 metri di verde in più per l’IPAB

Mille metri quadrati in più di verde per le ore all’aria aperta degli ospiti. Nuovi spazi grazie alla collaborazione con Acque del Chiampo e il Comune.

Chiampo, 24 maggio 2021. Si ampliano gli spazi verdi per gli ospiti del Centro Servizi Assistenziali “Sant’Antonio” di Chiampo: circa mille metri quadrati in più grazie agli accordi stipulati tra l’Ipab, la società Acque del Chiampo e il Comune.

Con Acque del Chiampo l’accordo riguarda l’area verde che separa i parcheggi interni ed esterni della casa di riposo. L’area è di proprietà della società (in quanto vi si trova un pozzo del servizio idrico integrato), che l’ha concessa gratuitamente all’Ipab. Acque del Chiampo si occuperà della sistemazione e della piantumazione di una siepe perimetrale, mentre all’Ipab spetterà la manutenzione ordinaria.

“Da sempre Acque del Chiampo collabora con le realtà territoriali per migliorare le opportunità delle persone – dichiara il vicepresidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo – e anche in questa occasione siamo riusciti a mettere a disposizione il nostro supporto in favore degli ospiti della Casa di Riposo di Chiampo. Comune, Ipab e Acque del Chiampo hanno assicurato un servizio ulteriore alla comunità di questo territorio che oggi incassa un risultato eccezionale e diventa un modello di buona pratica da esportare”.

L’accordo con il Comune riguarda invece un’altra area verde che si trova a ridosso del Centro Diurno e che ha reso possibile l’ampliamento del giardino esterno della struttura.

“Ringrazio Acque del Chiampo e il Comune per averci concesso queste aree verdi, che andranno sicuramente a migliorare la qualità della vita dei nostri ospiti – afferma il presidente dell’Ipab, Alessandro Tonin -. Per quel che riguarda la casa di riposo, pensiamo all’importanza degli spazi verdi non solo per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta, ma anche per incontrare in piena sicurezza i famigliari. Il giardino del Centro Diurno è un altro luogo di socialità, molto apprezzato dai nostri ospiti nelle giornate di bel tempo e che ora assume un valore in più”.