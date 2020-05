A Chiampo 10 mila mascherine dalla Cina, grazie a… un chiampese

Una gesto di grande solidarietà al tempo del Coronavirus e ad annunciarla è il sindaco di Chiampo Matteo Macilotti dalla propria pagina Facebook. Una bella storia che inizia nel mese di marzo quando l’Italia era piegata sotto la morsa della pandemia, e quando reperire delle mascherine era diventata una impresa pressoché impossibile. Un cittadino chiampese, Riccardo Dal Maso, che da anni vive e lavora a Xiamen (città Cinese posizionata di fronte all’isola di Taiwan), riceve dall’imprenditore cinese Zhou Yuming la proposta di inviare in dono in Italia, ed in particolare nel suo comune di nascita, 10.000 mascherine chirurgiche che potessero servire in questo tempo di difficoltà e disagio.

La generosità di Riccardo è stata pronta e immediata, e lui stesso è divenuto l’intermediario di un’operazione di spedizione tutt’altro che semplice. Prezioso poi l’intervento di Sicit Spa che ha fatto da base di appoggio per l’arrivo delle mascherine e ha sostenuto il costo dello sdoganamento della merce una volta giunta in Italia.

Dopo qualche difficoltà iniziale, data dalla generale paralisi che hanno subito le spedizioni internazionali, le 10.000 mascherine chirurgiche sono giunte finalmente a Chiampo per la nostra Comunità.

“Un grazie sincero di cuore -dichiara il sindaco Macilotti- a Zhou Yuming e Riccardo Da Maso, nonché a Sicit spa. Gesti davvero importanti, in questi momenti difficili”.