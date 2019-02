A Campo Marzo per Pasqua arriva il luna park

Campo Marzo nel periodo pasquale avrà il luna park, che mancava in città dal 2016.

“Desideriamo riportare il luna park a Campo Marzo a Pasqua per regalare ai vicentini un’occasione di divertimento nel grande parco verde alle porte del centro storico che ha bisogno della presenza dei cittadini per ritornare un luogo dove trascorrere il proprio tempo libero – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine a seguito dell’approvazione della giunta comunale -. E per incentivare la presenza degli operatori del settore abbiamo deciso di ridurre del 50% la somma da versare per l’eventuale ripristino del suolo”.

Prosegue Giovine: “È importante sottrarre Campo Marzo allo spaccio e al degrado quindi ben vengano le iniziative che vanno in questa direzione. Ringraziamo pertanto il ministro Salvini e la questura per l’operazione antidroga effettuata proprio ieri. E accanto a questo tipo di interventi sono doverose le attività di riqualificazione e rivitalizzazione promosse dall’amministrazione”.

Gli operatori dovranno versare, come di consueto la Cosap, la Tari e un deposito cauzionale per eventuali danni all’arredo, oltre che la somma per il ripristino dei luoghi, se fosse necessario. Quest’ultima, come annunciato dall’assessore, sarà ridotta del 50%.

Dal 12 aprile all’1 maggio arriveranno in viale Dalmazia un massimo di 40 attrazioni e 6 venditori di alimentari o dolci. Le attrazioni dovranno rimanere almeno dal 12 al 26 aprile.