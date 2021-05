A Brendola un nuovo gruppo monumentale per la rotatoria d’ingresso, dedicata a Santa Bertilla

L’Amministrazione comunale di Brendola ha pensato di dare gloria e onore a Santa Maria Bertilla, patrona di Brendola, attraverso la realizzazione di un gruppo monumentale che verrà posizionato nella rotatoria d’ingresso del paese, detta “Porta dei Berici”. L’opera è stata commissionata all’artista vicentino, conosciuto in tutto il mondo, Alfonso Fortuna. Silvia De Peron, Assessore alla Cultura, spiega: “Presso la casa natale di Santa Bertilla, in Via Gioia, è possibile visionare la scultura in terracotta, ovviamente in scala, che verrà realizzata successivamente in bronzo. Il gruppo monumentale è costituito da Santa Maria Bertilla Boscardin e da quattro bambini, che rappresentano le quattro parrocchie del nostro territorio”. Tutta la cittadinanza è invitata a visionare l’opera e a lasciare delle osservazioni in merito.