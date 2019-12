Un Fondo per chi riapre o amplia attività commerciali o artigianali

Il Comune di Brendola ha approvato ieri, lunedì 23 dicembre, in Consiglio Comunale delle agevolazioni fiscali per promuovere l’economia locale dedicate alla riapertura e all’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Un vero e proprio Fondo per agevolare tutte quelle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali e artigianali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento, per almeno il 50% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso. “Prosegue l’impegno della nostra amministrazione comunale per sostenere concretamente le imprese esistenti che vogliano migliorare la propria attività sia per eventuali nuove realtà che intendano aprire in città” – precisa il Sindaco Bruno Beltrame. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo non solo nell’anno di riapertura o di ampliamento, ma anche per i tre anni successivi. Giuseppe Rodighiero, Assessore alle Finanze e alle Attività Produttive chiarisce che: “In caso di riapertura, il contributo è pari al 100 % dell’II.M.U. ed al 50 % della tassa sui rifiuti (TA.RI.) versati nell’esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è rimasto aperto”. “In caso di ampliamento – prosegue Rodighiero – il contributo è pari al 50% dell’I.M.U. ed al 50% della TA.RI. versati nell’esercizio precedente all’ampliamento stesso. Anche in questi casi, le percentuali sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è rimasto aperto”. L’importo di ciascun contributo è fissato con specifica determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell’esercizio non può essere inferiore a sei. La tipologia delle attività potenzialmente interessate a questo bando è ampia e sono esclusi dalle agevolazioni gli esercizi di compro oro, le sale per scommesse e le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo. “I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni – conclude Rodighiero – devono presentare al protocollo del Comune di Brendola, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta su modello predisposto. Sono certo che come in altre occasioni le imprese del nostro territorio e gli imprenditori stessi sapranno cogliere quest’opportunità, che dimostra ancora una volta come la nostra Amministrazione comunale voglia stimolare l’economia locale adottando la combinazione di minore prelievo fiscale e pareggio di bilancio”. I contributi verranno concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse.

Occorre osservare che il Comune, con questa manovra recepisce quanto fissato dalla Normativa nazionale (Decreto Crescita del 2019), la quale ha anche stabilito dei rimborsi (totali o parziali a seconda dei casi e a seconda delle disponibilità del Bilancio statale) dallo Stato a quei Comuni che danno seguito effettivamente alla normativa nazionale.