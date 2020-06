A Brendola tre centri estivi per un’ampia offerta per bimbi e ragazzi

Sono tre le proposte di centri estivi a Brendola, patrocinati dal Comune, per poter offrire un ampio servizio ludico-culturale ai bambini e ragazzi del territorio, nel rispetto della normativa anti-Covid e delle linee guida regionali sui servizi per l’infanzia. Per venire ancora più incontro ai bisogni delle famiglie, il Comune di Brendola ha dedicato ai tre centri estivi dei contributi straordinari suddivisi in base alla fascia d’età a causa dell’incidenza diversa del rapporto operatori – bambini: 10 euro a ogni iscritto ai centri estivi organizzati da Polisportiva e Fattoria Massignan quindi fascia 6-13 anni, 15 euro a ogni iscritto per il Polo dell’infanzia quindi fascia 0-6 anni.

Per i bimbi da 0 a 6 anni il Polo dell’infanzia ha attivato dal 15 giugno al 31 luglio “L’Accademia del Polo”: percorsi ludico-ricreativi e mini-master in salute, ambiente e riciclo, con sfide e concorsi settimanali per i più piccolini. Si può scegliere tra la frequenza a mezza giornata o a giornata intera. Sono 55 i posti disponibili, di cui 10 per i bambini da zero a tre anni: il comitato di gestione ha stabilito i criteri di iscrizione, dando priorità ai bambini già iscritti al Polo dell’infanzia nell’anno scolastico 2019-20. Tutte le informazioni nel sito del Polo dell’infanzia.

Fino al 31 luglio, invece, la Polisportiva Brendola organizza, per bimbi e ragazzi da 6 a 13 anni, i centri estivi con laboratori creativi di musica, teatro, canto, magia e riciclo. Non mancherà, ovviamente, l’attività sportiva. Quest’anno l’ambientazione sarà nello spazio e ogni venerdì sarà organizzata un’uscita di mezza giornata. C’è la possibilità di scegliere la permanenza per l’intera giornata, compreso il pranzo. Per informazioni e prenotazioni, basta cliccare sul sito della Polisportiva di Brendola.

Presso la fattoria didattica Massignan, infine, i bambini dai 6 agli 11 anni che, a partire dal 15 giugno, potranno vivere in fattoria facendo equitazione, volteggio, attività con gli animali e all’aria aperta. I centri estivi in fattoria si svolgono in collaborazione con la cooperativa Piano Infinito. Per informazioni contattare Daniele al 3478411159 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.