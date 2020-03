A Brendola spesa e farmaci a domicilio per anziani e persone fragili

Il Comune di Brendola si attiva con un’iniziativa finalizzata a mantenere il più possibile a casa le persone anziane e più fragili. Con la preziosa collaborazione della Protezione Civile, resasi da subito disponibile, è attivo il servizio di consegna farmaci e alimenti di prima necessità a domicilio. “Non si può chiedere agli anziani o alle persone fragili di restare chiusi in casa senza tenere conto che ci sono persone sole, senza una rete di parenti che possa supplire a quelle necessità quotidiane a cui solitamente provvedevano in autonomia – commenta il Sindaco Bruno Beltrame – ed è per questo che abbiamo attivato il servizio nel territorio”.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 è operativo il numero 349 1384752, gestito dall’Ufficio Servizi alla Persona, che a seguito della richiesta attiverà il servizio.

La consegna dell’ordine verrà effettuata dai Volontari della Protezione Civile rigorosamente in divisa e in sicurezza, dotati di presidi medici (guanti in lattice e mascherina) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 in poi.

“Abbiamo deciso di affidarci ai Volontari della Protezione Civile perché sono persone qualificate che sanno già come muoversi in un contesto delicato come questo – conclude il Sindaco – la loro divisa è ben riconoscibile e hanno ordine di non entrare in casa, per evitare il rischio di truffe con malintenzionati che si spacciano per incaricati del Comune”.