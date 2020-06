A Brendola riapre l’ecocentro

Riapre totalmente l’ecocentro di Brendola: a partire da giovedì 11 giugno, infatti, in accordo con Montecchio Maggiore, la struttura di via Einaudi 2 riapre mattina e pomeriggio con libero accesso con gli orari come da calendario pre-coronavirus.

“Riapriamo il servizio in maniera totale ai cittadini – spiega il Sindaco Bruno Beltrame – ma resta in vigore l’obbligo tassativo di indossare la mascherina di protezione, per la sicurezza sia dei cittadini che degli operatori. Chi si presenterà all’accesso dell’Ecocentro senza le dovute protezioni, non verrà accolto”. Nel periodo di pandemia, durante l’apertura parziale, sono stati sollevati dei comportamenti poco corretti nei confronti del servizio: “Ci sono stati accessi anche fino a 3-4 volte al giorno da parte di alcuni utenti – racconta il Sindaco Beltrame – rilevati tramite la tessera elettronica che serve per l’accesso all’Ecocentro. Quindi, al fine di favorire l’uso del servizio a tutti evitando il più possibile le colonne all’ingresso, quando l’utente supererà i 3 accessi settimanali, verrà richiamato e poi bloccato”. Infine, il Comune di Brendola fa appello al buon senso dei cittadini: “Invitiamo gli utenti a rispettare il lavoro degli operatori del centro – conclude il Sindaco – vanno evitati comportamenti verbali poco civili, come purtroppo è avvenuto recentemente: gli operatori sono al servizio di tutta la cittadinanza e hanno l’obbligo di far rispettare le regole, sia dei conferimenti che dei dispositivi di protezione personale”.