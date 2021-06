A Brendola l’amministrazione comunale regala una pedana alle ginnaste

Il Comune regala una pedana nuova per le future stelle della ritmica di Brendola. Lunedì 24 maggio l’assessore allo sport Alessandra Stenco e il sindaco Bruno Beltrame hanno consegnato un’apposita pedana alla squadra del gruppo di ginnastica ritmica cittadina “Stelle danzanti”. Uno strumento indispensabile per le giovani atlete, che permetterà loro di allenarsi per arrivare a calcare anche le gare nazionali. Le ginnaste brendolane, infatti, stanno già inanellando successi. La squadra delle “Stelle danzanti”, nata solo 4 anni fa, ha raggiunto in breve tempo un centinaia di iscritte ma soprattutto ha iniziato a vincere alcune gare competitive di livello. Nella stessa serata, inoltre, assessore e sindaco hanno anche consegnato una targa alla ginnasta Flavia Elia: l’anno scorso, per la prima volta, le “Stelle danzanti” hanno partecipato al campionato nazionale della Federazione di Ginnastica Ritmica e la ginnasta ha portato a casa un ottimo quanto inaspettato 2° posto. “Siamo sempre disponibili ad aiutare e supportare le attività sportive del nostro territorio – commenta l’assessore Alessandra Stenco – la pedana ci è stata richiesta e come amministrazione abbiamo proceduto all’acquisto in breve tempo. La prima di tante, ci auguriamo, future vittorie, è stato motivo di soddisfazione e orgoglio per tutto il paese e ci è sembrato giusto venire incontro alle nostre future stelle della ritmica”. “A nome di tutta la Polisportiva ma soprattutto del gruppo di ginnastica ritmica ringraziamo il Comune – commenta il presidente della Polisportiva Giulio Cicolin – la pedana era ciò che mancava alle nostre ginnaste per riuscire non solo ad allenarsi in modo migliore, ma anche per organizzare future gare nel nostro palazzetto. Durante le gare, infatti, servono due pedane: una per le esibizioni durante la gara e un’altra per il riscaldamento delle atlete prima dell’esibizione. Ora queste due pedane – conclude Cicolin – completano la struttura primaria per poter fare sia allenamenti che gare, quindi è un bel passo in avanti sia dal punto di vista sportivo che agonistico”.