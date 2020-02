A Brendola inaugurata la nuova segnaletica turistica

Una segnaletica tutta nuova per i siti turistici e culturali di Brendola: grazie ad un bando di sponsorizzazione, infatti, è stato possibile l’acquisto di una nuova cartellonistica per ville e siti di interesse storico, culturale e turistico del territorio brendolano. La sponsorizzazione è stata sottoscritta dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, in particolare dal club dei “Giovani Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola”, attivo dal 2015 nel territorio di competenza della Cassa Rurale, che promuove iniziative su svariati temi: formazione, cultura, lavoro, finanza, salute, borse di studio. Il bando prevede la sistemazione di 23 targhe dislocate nel territorio: la prima è stata istallata oggi davanti all’Incompiuta: “Ringrazio la Banca di Credito Cooperativo di Brendola per la continua disponibilità e sensibilità verso le varie iniziative socio-culturale della nostra Amministrazione, dimostrandosi veramente banca del territorio e per il territorio. Vista l’importanza del manufatto e delle sue prospettive future, ci è sembrato doveroso iniziare proprio da qui – commenta il Sindaco Bruno Beltrame – le altre saranno installate nei prossimi mesi, stante le varie autorizzazioni da raccogliere”. Alberto Rossi presidente del club dei Giovani Soci della CRA, commenta: “In veste di presidente del club, sono felice della scelta del direttivo di aderire e sostenere questo importante progetto turistico del Comune di Brendola. Il paese è ricco di percorsi, di ville e strutture di interesse storico ed artistico, i turisti hanno la possibilità di vederli passando a piedi o in bicicletta.

Ecco l’elenco dei cartelli e la loro location

CASA DEL VICARIO

CHIESA S. MICHELE

CHIESA S. VITO (ex CORTE BENEDETTINA)

CHIESETTA REVESE

COLOMBARA GRASER (CA’ VECIE)

CORTE GRANDE BENEDETTINA

CROCE BIANCA

GHIACCIAIA

MADONNA DEI PRATI

VILLA ANGUISSOLA

VILLA FERRAMOSCA

VILLA GIROTTO

VILLA MAFFEI

VILLA MALUTA

VILLA PAGELLO

VILLA PIGATTI (REVESE)

VILLA PILOTTO

VILLA PIOVENE ex Asilo

VILLA ROSSI

ROCCA DEI VESCOVI

VILLA GIUSTINIANI -ORA ROSSI-

CHIESA INCOMPIUTA