A bordo di uno scooter scippano donna

Scippo ai danni di una donna di 70 anni residente a Vicenza ieri nel tardo pomeriggio. La vittima ha avvisato le forze dell’ordine in ritardo perché nel frattempo era tornata a casa.

L’episodio risale alle 18.30 in via Battaglione Framarin. La 70enne stava passeggiando quando è stata avvicinata da uno scooter scuro a bordo del quale vi erano due persone. I due hanno letteralmente strappato la borsa alla signora, fortunatamente senza ferirla. All’interno della borsa vi erano gli effetti personali, il cellulare e 40 euro in contanti. Solo qualche ora dopo, una volta arrivata a casa, ha avvisato le forze dell’ordine.

Alle 21.30 la sala operativa arriva la segnalazione che era stata ritrovata la borsa da parte di un cittadino che è andato a riconsegnargliela. Erano stati portati via i 40 euro in contanti.