A 22 anni distrugge la Ferrari da 300mila euro del papà contro un muro

Domenica pomeriggio mentre era alla guida della Ferrari di papà, Tommaso Buoro, 22 anni, figlio del patron della Nice Spa Lauro, non è riuscito a tenere una curva in località Camolli Casut, in comune di Brugnera, nel Pordenonese. Il giovani è andato a schiantarsi contro il muretto di una casa privata. Notevoli i danni riportati dalla Ferrari 812 Superfast, una 12 cilindri da 800 cavalli che ha un listino che parte da 300.000 euro. Per il giovane, nessuna ferita.