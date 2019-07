A 130 km orari nel tunnel Valdagno-Schio: fermato dall’autovelox

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

A 130 km all’ora stava sfrecciando nel tunnel Valdagno-Schio: un vicentino è stato immortalato mentre guidava il furgone di una ditta dell’Alto Vicentino infrangendo il limite di 70 km orari. Ed è per questo che la pattuglia di polizia locale, appostata con l’autovelox, gli ha staccato una multa di 275 euro e meno 6 punti dalla patente. Ma è in arrivo dalla prefettura anche la probabile sospensione temporanea della patente di guida, per un periodo variabile da uno a tre mesi.