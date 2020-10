Calcio Schio sbarca su Spotify con una canzone dei Lost

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Venerdì 16 Ottobre è uscito “Tra le mani un sogno”, il nuovo brano dei Lost, scritto e composto per la società scledense.

Il club, dopo quindici anni, ha ritrovato la categoria d’Eccellenza con la sua Prima Squadra e ciò rappresenta un ulteriore passo in avanti di un ampio progetto di crescita ancorato al territorio. La creazione di una Club House tra le mura dello stadio De Rigo, per esempio, ne è un simbolo: l’unione tra il mondo sportivo e la cittadinanza.

È proprio dalla parola unione che nasce il percorso intrapreso insieme ai LOST, noto gruppo musicale italiano composto da Walter Fontana, Roberto Visentin e Luca Donazzan, musicisti provenienti da Schio, Thiene e Vicenza. Negli anni la band ha scalato le classifiche di vendita, collezionando numerosi successi e premi a livello nazionale ed europeo, come ad esempio il Best Italian Act per l’MTV Europe Music Awards 2009 (si riporta la biografia a fine comunicato).

Partendo da piccole realtà, con determinazione e passione, hanno inseguito i loro sogni e raggiunto importanti traguardi, diventando un simbolo per il nostro territorio.

Nasce da qui l’idea del Calcio Schio di avere la voce della band come colonna sonora del mondo giallorosso. Il calcio vuole farsi strumento di integrazione ed educazione. Un mezzo per unire le arti, in questo caso sport e musica, esaltando i talenti.

La canzone creata dai Lost “Tra le mani un sogno”, che risuona allo stadio De Rigo come un vero e proprio inno, lancia un messaggio alla città e a tutti noi che giorno per giorno inseguiamo i nostri sogni.