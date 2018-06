ARZIGNANO – L’estate è in città!

Presentato anche per il 2018 il ricco calendario di “Estate in Arzignano” e, quest’anno più che mai, trascorrere l’estate in città sarà un’occasione per gli arzignanesi di passare del tempo insieme fra divertimento, cultura, musica, mostre, sport, feste di frazione.

Il cartellone 2018 è stato presentato nella sala di rappresentanza del Comune di Arzignano dall’assessore agli Eventi, Nicolò Sterle, l’assessore alla Cultura, Mattia Pieropan, e dal segretario mandamentale di Confcommercio per la Valle del Chiampo, Attilio Brun.

Più di 100 eventi animeranno Arzignano nei mesi più caldi, anche grazie al prezioso contributo di associazioni e privati, confermando il concetto di una città ‘aperta per ferie’.

“Un calendario ricco, vario e di spessore, il cui momento clou sarà la Notte Bianca del 30 giugno” dichiara l’assessore agli Eventi, Nicolò Sterle che conferma, visto il grande afflusso di persone in città, l’impegno affinché la festa avvenga in sicurezza nel pieno rispetto della circolare Gabrielli come avvenuto lo scorso anno. “Ma ovviamente non sarà solo Notte Bianca –aggiunge Sterle- perché si spazia dallo sport alla musica classica, dalle mostre alla danza fino alla comicità, ricordo solo il grande ritorno dell’Anonima Magnagati a Castello il 26 luglio, ogni serata riserverà qualcosa di interessante. Come ormai tradizione, l’estate di Arzignano si distingue per la varietà ma soprattutto per la qualità dell’offerta, che incontra tutti i gusti e tutti gli interessi. Le attività per i bambini e le famiglie, lo sport per i giovani e i meno giovani, la danza, la musica locale, nazionale ed internazionale ed il teatro, per un pubblico più curioso ed esigente. Come sempre, le piazze, le chiese, gli impianti sportivi,

i teatri e le sale associative ma anche i locali ed i negozi di Arzignano, offriranno lo scenario per questo splendido calendario di eventi, che invitiamo a conoscere e vivere con noi”.

“Se l’anno scorso abbiamo dato il meglio di noi –dichiara l’assessore alla Cultura, Mattia Pieropan- quest’anno ci siamo superati. All’interno di questa grande programmazione di eventi, che farà divertire e incontrare gli arzignanesi nelle piazze e nelle vie, c’è una serie di appuntamenti che l’assessorato alla Cultura ha promosso, con l’idea di dare l’opportunità di divertirsi, riflettere ma anche conoscere la cultura di tutto il mondo. Porto l’esempio di Patchwork, riproposta anche quest’anno e che chiuderà il 12 luglio con i ballerini del Gran Indian Circus D&F Bros del Rajasthan. Cito poi l’innesto della rassegna Arzicomico, in collaborazione con Theama Teatro di Vicenza, con cui è iniziata una fruttuosa collaborazione lo scorso anno, che porterà in città irresistibili attori della comicità e della stand-up comedy. Ma consiglio a tutti di procurarsi il libretto cartaceo o digitale della manifestazione perché vi sono innumerevoli appuntamenti legati alla musica, all’arte e alla cultura, oltre che alla programmazione estiva dei corsi e laboratori di ‘Crescere’”.

“Torna l’estate e… con essa, la voglia di stare insieme, divertirsi e conoscere il nostro territorio” aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin. “Anche per il 2018 l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha ‘raccolto’ e coordinato tutti gli appuntamenti che costellano l’estate in città e nelle frazioni, realizzando un ricco calendario di eventi.

Ancora una volta la collaborazione fra Amministrazione, associazioni e privati permetterà di animare la città nei mesi più caldi e renderà piacevole e certamente interessante la permanenza ad Arzignano per il lungo periodo estivo. Non resta che vivere l’estate assieme”.

Vi è poi l’iniziativa dei ‘Mercoledì by night’ riproposta nel 2018 grazie alla collaborazione con i commercianti nel mese di luglio, durante la quale gli esercizi commerciali del centro rimangono aperti anche la sera. “Ringrazio l’Amministrazione –dichiara il segretario mandamentale della Valle del Chiampo di Confcommercio, Attilio Brun- per questa speciale iniziativa che permette di trasformare la città in un grande centro commerciale e permette di far conoscere gli esercenti arzignanesi”.