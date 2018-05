NOGAROLE V.NO – Mario e il giro d’Italia in bici in solitaria

Da Nogarole al giro d’Italia in bici in solitaria. Mario Fornasa da Nogarole Vicentino, 46 anni, è un biker solitario, che ama viaggiare in sella alla sue dure ruote. L’ anno scorso è partito da casa sua e ha percorso 4200km con la sua bici in 26 giorni attraversando le Alpi e percorrendo tutto il periplo italico. Un vero e proprio Giro d’Italia a modo suo. “Quest’anno voglio riproporre quest’avventura – racconta – attraversando l’Italia da nord a sud. Ma questa volta lo farò attraverso gli Appennini, la Sicilia, la Sardegna e poi ancora sugli Appennini fino a Riva del Garda, per arrivare a casa da Campogrosso”. Con bici e tenda e via, Mario va alla scoperta dell’Italia per la seconda volta.