VICENZA – “A come Amore” all’Astra

Spesso ci chiediamo cosa sia l’amore, ma le parole dei poeti da sole non bastano per esprimere appieno questo sentimento. Allora ci affidiamo alla musica, ma nemmeno le più orecchiabili melodie sono in grado di spiegare questo stato d’animo. Però se parole, musica e sentimento si unissero in uno spettacolo? Sicuramente si chiamerebbe “A come Amore” e sul palco vedrebbe due personaggi noti al pubblico proprio per le emozioni che sono in grado di trasmettere. Stiamo parlando di Andrea Salvini, piano e voce, e di Mascia Foschi, attrice e cantante. I due si esibiranno sabato 14 aprile alle 21 al teatro Astra di Vicenza (in contrà Barche, 55) assieme a un quintetto di musicisti composto da: Ugo Maria Manfredi al basso, Emiliano Vernizzi al sax (conosciuto in tutto il mondo e giù saxofonista di Ligabue, Negramaro e Mario Biondi), Daniele Morelli alla chitarra, Andrea Bertorelli alle keyboards e Sandro Ravasini alla batteria. “A come Amore” è un percorso ideale nel tempo, dalla romantica lettera di Anita Garibaldi, agli ideali di ribellione dell’America degli anni sessanta, fino alla Parigi della canzone romantica intrisa della poesia di Jacques Prévert, il cantore dell’amore per definizione. Un show che interpreta l’Amore con una serie di brani musicali che vanno da melodie sudamericane al jazz and blues fino al pop degli anni Settanta. Andato in scena per la prima volta a Parma, lo scorso novembre, “A come Amore” si prepara a debuttare in città bissando il successo già ottenuto al teatro Pezzani. “L’incontro con Salvini rappresenta musicalmente la fusione di due mondi artistici affini, ma diversi – racconta Mascia Foschi, che esordisce sulle scene nazionali come attrice protagonista nel 2003 al Teatro Filodrammatici di Milano con lo spettacolo “Tango Mujer” -. Lui è un eclettico musicista con un innato senso dello “swing”, io arrivo da un contesto musicale più vicino al mondo della letteratura, tra teatro e musical. Per “A come Amore”, dunque, le note si mescoleranno alle parole creando un’atmosfera poetica e inedita”. All’eleganza di Mascia Foschi si fonde dunque l’energia di Andrea Salvini, che spiega: “Il mio obiettivo è quello di portare nello spettacolo la colonna sonora perfetta per accompagnare i momenti di lettura. La bravura sta nell’essere poliedrici visto che si parte dal Brasile, passando per New York e arrivando in Italia con un brano come “La Cura” di Battiato. Al pubblico desidero trasmettere emozioni perchè, quando sono io a vedere uno spettacolo, sono quelle che cerco. Ecco spiegata la scelta dei grandi: Ray Charles, Marvin Gaye e Leonard Cohen”. In questa avventura vicentina dello spettacolo “A come Amore” è stata coinvolta anche una realtà bellissima, fatta di persone speciali che conoscono e si fanno portavoce ogni giorno del vero significato dell’Amore. Stiamo parlando della Cooperativa sociale onlus “Il Nuovo Ponte” che si occupa di sostenere e favorire l’integrazione di persone non autosufficienti. A loro andrà una parte del ricavato dello spettacolo.