Zaia: “Covid, ospedali sotto pressione. Maltempo, Vicenza salvata dal bacino. Montagna off limits”

“La curva del contagi è in leggero calo ma la pressione negli ospedali c’è ed è visibile: abbiamo 572 terapie intensive occupate in Veneto tra covid e non covid, ovvero 50 terapie intensive in più rispetto a marzo. Il nostro potenziale è di mille posti”

“Periodo difficile in cui evitare assembramenti e occasioni per la diffusione del virus. Non fermiamoci a guardare i numeri assoluti, i veri dati sono due: la percentuale di tamponi che ogni comunità fa sui suoi abitanti e la percentuale di positivi sui tamponi che si fanno. Sui nostri dati siamo all’incidente del poco meno del 7 per cento. Abbiamo 72mila persone positive perché abbiamo un contact tracing dell’85 per cento, i test sono fatti alla popolazione che è venuta a contatto con qualche positivo”

“Ieri c’è stata più acqua del 2010. Se non avessimo fatto le opere fatte, nonostante i ricorsi e gli espropri, Vicenza sarebbe andata sotto acqua. Lavori che non venivano fatti da 80 anni. Il dissesto idrogeologico continuerà ad esserci, possiamo solo incanalare l’energia della natura per fare meno danni possibili. Faccio appello a tutti, non andata e intralciare i soccorsi in montagna. Ieri le forze di polizia hanno rispedito a casa molti turisti”