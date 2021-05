Wings for life: a Montebello raccolti 3.000 euro per la ricerca sulle lesioni spinali

Una corsa per la solidarietà e per la ricerca: questa è “Wings for life”, evento benefico mondiale che domenica 9 maggio si è svolto anche a Montebello Vicentino, grazie al montebellano Simone “Bobbe” Carraro e all’arzignanese Matteo Pieropan, due giovani che, entrambi a causa di un incidente, hanno subìto una lesione spinale che ha compromesso la loro capacità motoria.

È proprio per finanziare la ricerca per trovare una cura delle lesioni del midollo spinale che nel 2014 è nata la “Wings of line world run”: una donazione minima di 20 euro per partecipare ad una corsa, a piedi o in sedia a rotelle, in cui non ci sono una partenza e un arrivo prestabiliti, ma in cui l’unico obiettivo è fare sport con un fine nobile.

I due giovani sono riusciti a coinvolgere 60 partecipanti che, partiti dal Palazzetto dello Sport, hanno affrontato 10 km lungo le vie del paese, assistiti, negli attraversamenti pedonali, dai volontari della Protezione Civile CB Montebello. Le quote di partecipazione hanno fruttato complessivamente 3000 euro, che si sommano ai fondi raccolti, lo stesso giorno, in ogni angolo del mondo.

Al ritorno al palazzetto c’erano ad attenderli il sindaco Dino Magnabosco e gli assessori Mirka Pellizzaro e Francesco Gentilin.

“Simone e Matteo – afferma il sindaco Dino Magnabosco – per tutti noi sono un grande esempio di tenacia e di fiducia nel futuro. Li ringraziamo per aver portato a Montebello questo significativo evento”.

“Sport fa spesso rima con solidarietà – sottolinea l’assessore allo sport Stefano Valente – e questo evento ne è un esempio. Il plauso, dunque, va anche a tutti i partecipanti.”.

“La pandemia – spiega Simone Carraro – ci ha costretti a limitare il numero di partecipanti, senza fare troppa pubblicità all’iniziativa. Ma se il Covid ce lo permetterà, nel 2022 faremo le cose in grande stile!”.