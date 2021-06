L’ex fidanzata e la figlia lo ricattano per 30 mila euro: arrestate

Il Giornale di Vicenza riporta della denuncia a carico di due donne, madre e figlia, che sono state arrestate dai carabinieri per un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore vicentino.

L’uomo, che era stato sette anni con la madre, si è dovuto rivolgere ai militari quando l’ex compagna è entrata in possesso di alcune foto dell’uomo con la nuova fidanzata, convivente però con un altro uomo. A quel punto, lei gli ha chiesto 30 mila euro per non pubblicarle.

Ieri mattina, l’uomo ha raggiunto il luogo fissato per l’appuntamento, dove ha trovato la madre e la figlia, che gli hanno ribadito che avrebbero divulgato le immagini della nuova fiamma in caso di mancato pagamento. Una volta consegnato il denaro, sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato le due donne per estorsione in concorso.