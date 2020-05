81 scuole premiate per la Festa del Popolo Veneto

“È significativo come in questo momento complicato le scuole e gli studenti veneti abbiano risposto con entusiasmo al concorso, evidenziando nei loro lavori il grande legame con le nostre tradizioni e la nostra cultura. Un progetto che ancora una volta dimostra di essere frutto di una rete bella, pulita, in cui si ritrova vivido un senso di comunità. Un punto da cui ripartire per rilanciarci con forza e superare il complicato momento che stiamo vivendo”.

Questo il commento dell’Assessore all’Identità Veneta della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, in occasione delle premiazioni del concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto, che si sono svolte lunedì, tramite webinar, su piattaforma GoToMeeting.

Come da tradizione, le premiazioni avrebbero dovuto svolgersi il 25 marzo, data in cui ricorre la Festa del Popolo Veneto, alla presenza delle scuole ma, per ovvi motivi legati all’emergenza in atto, si sono tenute in modalità “virtuale”. Un modo con cui gli organizzatori intendono dare valore al grande lavoro fatto dalle scuole in questi mesi, che hanno risposto al bando con entusiasmo.

Un’edizione unica e diversa dalle altre, ma che ha conservato, immutato, lo spirito di appartenenza e la voglia di condivisione del progetto promosso dall’Assessorato all’Identità Veneta della Regione, dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale e da Unpli – l’Unione delle Pro Loco del Veneto.

Collegati in diretta durante la premiazione numerose personalità: Laura Donà, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; Giovanni Follador, Presidente Unpli Veneto; Maurizio Tremul, Presidente Unione Italiana (Croazia e Slovenia) e Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI.

87 in totale i progetti presentati, sviluppati su tre ambiti principali: