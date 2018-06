7000 Testimoni di Geova a congresso in Fiera a Vicenza (VIDEO)

E’ iniziata oggi in Fiera a Vicenza la serie di 4 Congressi estivi dei Testimoni di Geova dal tema “Sii coraggioso!”. Quasi 7000 persone hanno riempito l’area del Padiglione 7 per partecipare all’articolato programma di 54 interventi corredato da numerosi contributi video ad avvalorare i concetti chiave.

“Un programma basato sulla Bibbia -recita un comunicato del Congresso- che, tra i vari contenuti, ha fatto capire che il coraggio non è innato ma si può acquisire grazie all’aiuto di Dio e della Bibbia e alimentando la propria mente con giusti pensieri e motivazioni. Una qualità fondamentale visto che la vita prospetta sempre nuovi problemi e sfide.

Domani è in programma il battesimo dei nuovi aderenti e per domenica è in programma l’atteso discorso pubblico dal tema La speranza della risurrezione ci dà coraggio nonché il film Giona: una storia sul coraggio e la misericordia.

Molte le espressioni di apprezzamento da parte dei partecipanti sia per l’edificante programma che per l’accogliente e confortevole struttura fieristica, che verrà utilizzata anche per i prossimi 3 fine settimana.