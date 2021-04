65enne trovato morto in casa, la procura avvia inchiesta

Come riporta oggi il Giornale di Vicenza, la procura vuole fare luce sul decesso di Nazario Gottardo, uomo di 65 anni trovato morto lo scorso dicembre nella sua abitazione di via Rezzonica, a Camisano, non lontano dal confine con Padova. Non sono in dubbio le cause della disgrazia, quando le situazioni d’indigenza in cui viveva la vittima, che soffriva di disturbi psichici e che viveva in condizioni pietose.

L’uomo era stato trovato morto lo scorso dicembre dal fratello, che preoccupatosi per non aver sentito il familiare nelle 24 ore precedenti. Una volta trovato il corpo, il fratello di Gottardo lo aveva caricato in macchina e portato al pronto soccorso di Cittadella, dove i medici non avevano potuto fare altro che constatarne la morte, determinando l’infarto come causa del decesso.

Nazario Gottardo soffriva di alcuni disturbi di salute psichica e proprio suo fratello era stato nominato suo amministratore. Il sospetto dei carabinieri di Cittadella e di Camisano sono nati dalle condizioni igieniche in cui versava l’abitazione del morto, in completo disordine e sudicia.

Su queste basi, la procura ha avviato accertamenti, ipotizzando l’abbandono di persona incapace, anche se la vittima era nutrita e il malanno che l’ha portato alla morte era impronosticabile. Gli inquirenti vogliono però stabilire se l’uomo stesse assumendo i farmaci che gli erano stati prescritti e che stesse venendo seguito in maniera adeguata.