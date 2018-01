57enne muore di meningite, profilassi avviata

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Una 57enne di Rosà (Vicenza), Graziella Guarise, è morta oggi all’ospedale di Bassano a causa di una meningite.

E’ arrivata durante la notte al Pronto Soccorso ed i medici hanno cercato invano di salvarla. E’ stata ricoverata in rianimazione ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il servizio di Igiene Pubblica dell’Ulss 7 ha avviato le procedure di profilassi che coinvolgono familiari e i contatti più stretti della vittima. La profilassi ha coinvolto anche una trentina di operatori sanitari che sono entrati in contatto con la donna.