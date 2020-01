56enne disabile trovato morto in casa

Dramma questa mattina intorno alle 10,40 di questa mattina a Pianezze in via Lorenzon quando un’assistente sociale ha trovato morto, nella sua abitazione, il disabile 56enne che accudiva quotidianamente. L’uomo, che viveva da solo ed era autosufficiente, in sedia a rotelle dopo un incidente di 20 anni fa, era riverso sul letto: le cause della morte sono probabilmente naturali.