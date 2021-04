51enne dà fuoco senza motivo ai capelli di una studentessa di Arzignano

(immagine archivio)

Un gesto inspiegabile. E’ accaduto ieri a bordo di un autobus di linea SVT proveniente da Vicenza arrivato in stazione ad Arzignano, intorno alle 13.30. Un uomo di 50 anni ha dato fuoco ai capelli di una ragazza di 17 anni che stava rientrando da scuola. La giovane ha iniziato ad urlare quando si è resa conto che stavano bruciando e i presenti l’hanno soccorsa evitando il peggio. La minorenne è dovuta ricorrere alle cure mediche all’ospedale Cazzavillan di Arzignano. Fortunatamente è stata dimessa senza ustioni. La ragazza ha raccontato che a compiere il gesto sarebbe stato un 50enne seduto nel sedile dietro che si è poi subito allontanato. I carabinieri della Compagniadi Valdagno, giunti sul posto, si sono messi sulle tracce dell’uomo, non trovandolo in un primo momento. La giovane, dopo le cure dell’ospedale, si è recata in caserma per sporgere denuncia. Grazie al vaglio delle immagini di videosorveglianza l’uomo è stato indentificato. Si tratta di A.T. di 51 anni residente ad Arzignano. verrà convocato per rendere conto di quanto avrebbe fatto e scatterà verosimilmente una denuncia per lesioni. L’uomo, che manifesta problemi comportamentali, non ha precedenti e non vi sarebbero motivazioni per il gesto.