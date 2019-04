50&PIÙ RICONFERMA IL PRESIDENTE MARCATO E LANCIA UN FITTO PROGRAMMA DI INIZIATIVE





La 50&Più di Vicenza, l’associazione dei pensionati del Terziario che fa riferimento alla Confcommercio provinciale, conferma Fiorenzo Marcato alla presidenza ed elegge un nuovo consiglio direttivo. Nell’assemblea tenutasi oggi, nella sede provinciale di via Faccio, sono stati rinnovati i vertici dell’organizzazione che conta in tutta la provincia 6mila soci e ha tra i propri obiettivi proporre iniziative per vivere al meglio il tempo libero, la salute e il benessere della “generazione over” e per accrescere il valore sociale delle persone anziane. La realtà dimostra infatti che, a fronte di numeri in costante crescita (gli over 65 in Italia sono oggi 13,8 milioni), spesso il loro ruolo non viene riconosciuto in pieno dalle Istituzioni, che faticano a implementare sul territorio adeguati sistemi di welfare e di assistenza efficaci, così come interventi per favorire una vecchiaia attiva.

La nuova squadra, che porterà avanti i programmi della 50&Più di Vicenza assieme al riconfermato presidente Fiorenzo Marcato, è composta da Claudio Bari, vicepresidente vicario e Paolo Chiarello, vicepresidente mentre i consiglieri sono: Maria Rosa Basso, Gianna Maria Ceoloni, Renato Dall’Armellina, Armando Festini, Sandro Gasparella, Benedetto Patuzzi, Remo Seganfreddo e Ivano Vencato.

“Un tempo indicavano la nostra età come “la via del tramonto”, oggi siamo invece nella “nuova longevità”. Nella nostra provincia gli anziani sono il 21,5% della popolazione, gli ultracentenari più di 200 – ha detto Fiorenzo Marcato in apertura dell’assemblea elettiva, a cui ha partecipato anche il direttore di Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero. “Però non basta vivere a lungo – poi ha ribadito – bisogna vivere meglio, per questo chiediamo che agli anziani, parte importante della società, sia dato ascolto e considerazione, come un bene relazionale da salvaguardare e valorizzare”.

E di occasioni per vivere meglio ne ha create tante la 50&Più di Vicenza in questi ultimi 5 anni, ripercorsi nelle parole del presidente. I viaggi, le gite e i soggiorni

(dall’Armenia all’Iran, fino a mete più vicine come Le Cinque Terre); le visite alle mostre d’arte; la partecipazione ai concorsi nazionali dove poter esprimere la propria creatività, l’organizzazione di incontri sui temi della salute e poi il fiore all’occhiello: 50&Più Vicenza è l’unica realtà nazionale che ha al proprio interno una propria associazione sportiva, spesso sul podio nelle Olimpiadi della Terza Età organizzate annualmente.

La metafora sportiva è entrata spesso, durante l’assemblea, nelle parole del riconfermato presidente Marcato: “Abbiamo raggiunto negli anni risultati straordinari grazie ad un bel lavoro di squadra; ma gli impegni sono tanti, serve ancora più partecipazione”. Il programma, anche per il prossimo semestre, è fitto: a giugno i soggiorni a Sibari (dall’1 al 12) e la gita nella Laguna Veneta (il 30); a luglio la partecipazione al concorso nazionale 50&Più “Prosa, Poesia, Pittura, Fotografia” a Baveno (dal 5 al 12); a settembre il Tour delle capitali Baltiche (dall’1 all’8) e la partecipazione alle Olimpiadi estive 50&Più a Marina di Pisticci (dal 15 al 23).

Poi a novembre l’evento più importante dell’anno: la cerimonia dei Maestri del Commercio con cui si premiamo le attività storiche del settore in provincia; imprenditori che con i loro negozi e pubblici esercizi hanno reso accoglienti e vitali paesi, quartieri e città. E che attraverso la 50&Più scelgono di dare un ulteriore contributo alla società: quello di aiutare i propri colleghi e coetanei a vivere al meglio questo periodo della vita. Perché, come ha ribadito anche il presidente Marcato, in chiusura di assemblea: “Dobbiamo vivere consapevoli che non c’è contraddizione nell’essere al contempo anziani e felici”.