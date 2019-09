50enne muore nella sua roulotte

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto ieri a Borso del Grappa. Antonio Andriolo, , ex muratore originario di Bassano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, divorziato, viveva lì con il suo cane. Un malore la probabile causa del decesso, per l’uomo che era anche diabetico e cardiopatico. L’allarme era stato dato da un amico che non l’aveva visto per il solito pranzo insieme.