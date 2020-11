500 piante saranno distribuite sabato a Parco Fornaci

Ai cittadini che ne hanno fatto richiesta…

Nell’ambito dell’iniziativa “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana” sabato 28 novembre dalle 8 alle 11.30 Comune di Vicenza e Protezione civile distribuiranno a Parco Fornaci 500 piante donate dalla Regione Veneto ai 73 cittadini che ne hanno fatto richiesta.

L’obiettivo è quello di migliorare le caratteristiche ambientali del territorio grazie all’importante ruolo degli alberi per la mitigazione climatica e ambientale, il miglioramento paesaggistico e la qualità della vita.Pertanto l’assessore al verde pubblico Mattia Ierardi ha ritenuto fin da subito di aderire alla proposta della Regione prevedendo la consegna delle piante nel rispetto delle norme anti Covid-19 e con la collaborazione della Protezione civile di Vicenza. I richiedenti, che hanno già prenotato le piante attraverso il portale dedicato all’iniziativa (https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/) hanno ricevuto via mail l’orario dell’appuntamento per il ritiro che avverrà tramite drive in dall’ingresso principale di via Farini.

L’iniziativa “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana”, finanziata dalla Regione Veneto e attuata da Veneto Agricoltura, ha messo a disposizione dei Comuni di pianura interessati 70 mila giovani alberelli e arbusti autoctoni, prodotti dal Centro biodiversità vegetale e fuori foresta di Montecchio Precalcino, da distribuire gratuitamente ai cittadini.