500 nuovi alberi a Montecchio Maggiore

Il progetto “Operazione Mani in Terra” nasce da un’idea di due studenti universitari iscritti all’associazione Civiltà del Verde, da anni in prima linea nella difesa e cura del verde cittadino. L’obbiettivo dell’iniziativa è di aumentare il numero di alberi nella Pianura Padana, inquinata e cementificata, e far fronte alla crisi climatica in atto.

Con il sostegno del Comune di Montecchio Maggiore, in particolare del Dott. Alessandro Bedin, Responsabile Servizio Verde Pubblico, e di Veneto Agricoltura, è stato possibile progettare un impianto di oltre 500 alberi in Via dell’Artigianato, nella zona industriale del comune, per la creazione di un vero e proprio bosco urbano.

Le specie che verranno piantate saranno autoctone e selezionate in base alle caratteristiche climatiche e del terreno locali.

Per finanziare il progetto è stata inoltre effettuata una raccolta fondi online attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, che ha permesso di acquistare numerosi alberi e materiali necessari ad un impianto ottimale e duraturo, seguendo un progetto di forestazione curato appositamente per tale area.

L’evento di piantumazione, previsto per le ore 10 del giorno 10 novembre 2019 , comprenderà la partecipazione di volontari, guidati ed aiutati dagli organizzatori dell’evento.

Per iscriversi all’evento è sufficiente compilare il questionario presente a questo link: https://forms.gle/MM3FY7JMVhTxaAbq7 .