5.600 contatori elettrici verranno sostituiti a Caldogno

A partire da febbraio saranno sostituiti 5.600 contatori elettrici

Non ci saranno costi o burocrazia per gli utenti, che con i nuovi dispositivi avranno più efficienza e risparmio. Il Comune impegnato nell’informare le famiglie

A partire da febbraio comincia la sostituzione di 5.600 contatori elettrici a Caldogno. Si profila dunque un cambiamento importante nelle modalità di rilevamento dei consumi di elettricità per le famiglie calidonensi: un’innovazione che non comporterà alcun costo, né alcuna incombenza burocratica per gli utenti. Ad occuparsi completamente della sostituzione dei contatori, nell’ambito di un piano di digitalizzazione del servizio che è in fase di attuazione in tutto il territorio nazionale, sarà E-distribuzione, società del gruppo Enel.

Le famiglie interessate riceveranno un avviso cinque giorni prima della sostituzione; quindi un incaricato della società provvederà ad effettuare un’ultima lettura del vecchio contatore, al suo distacco e all’installazione di un nuovo modello “Open Meter”, un dispositivo tecnologico sviluppato interamente in Italia. I nuovi contatori garantiranno la telelettura, un monitoraggio e un’ottimizzazione dei consumi, l’abilitazione a innovativi servizi di domotica.

«Dato l’elevato numero di famiglie coinvolte nel nostro paese, e il comprensibile timore di truffe o operazioni commerciali poco trasparenti in questo ambito, abbiamo ritenuto opportuno informarle utilizzando diversi strumenti, compresi il sito web, la pagina Facebook istituzionale e la newsletter, coinvolgendo anche le associazioni del territorio – spiega Paola Sartori, consigliere comunale con delega alla comunicazione -. Per ogni dubbio, invitiamo comunque i cittadini a rivolgersi direttamente al numero verde di E-distribuzione 800.805.577 o a consultare il sito www.e-distribuzione.it».