5.400 per gli studenti delle scuole medie dell’Alto Vicentino

Saranno ben 5.400 le borracce d’alluminio che Alto Vicentino Ambiente (AVA) donerà a tutte le scuole medie dei 31 comuni dell’Alto Vicentino serviti dall’azienda di raccolta, avvio a recupero, smaltimento e termovalorizzazione dei rifiuti.

La prima simbolica donazione si è tenuta venerdì 20 novembre all’Istituto Comprensivo Monte Pasubio di Torrebelvicino.

“Il nostro lavoro – spiega la presidente di AVA Daniela Pendin – consiste nel mantenere pulito e sano il territorio e contribuire affinché le città, i paesi, le campagne e i corsi d’acqua non siano contaminati dai rifiuti che ogni giorno vengono prodotti. Non potremmo mai fare bene il nostro lavoro senza cercare di diffondere delle buone pratiche di sostenibilità e fare la nostra parte affinché le nuove generazioni possano crescere con la consapevolezza che ogni azione, anche la più piccola, è necessaria per fare un passo in più verso gli ambiziosi obiettivi europei di riduzione, riuso e riciclo di prodotti e materie prime. Ne va della salute di tutti, in primis proprio dei più giovani”.

La consegna è avvenuta all’aperto e alla presenza di una ridotta rappresentanza di studenti, per le giuste e necessarie misure anti-contagio, oltre al dirigente scolastico Antonio Stanzione e al consigliere di AVA Giovanni Bertoldo.

“Desidero ringraziare AVA per questo segno di attenzione al nostro istituto – ha detto Stanzione in occasione della consegna -. Ritengo che ricevere le borracce in questo momento di difficoltà generale sia molto significativo, non solo per il richiamo all’attenzione sui temi della sostenibilità ambientale, ma anche perché ci aiuta a ricordare che non esiste solo l’emergenza sanitaria e che le nostre vite devono andare avanti anche in tempo di crisi”.

Nelle prossime settimane proseguirà la distribuzione a tutti gli altri istituti dei 31 comuni dell’Alto Vicentino: “Con questa consegna su vasta scala – conclude Pendin – abbiamo voluto rappresentare al meglio anche lo spirito di servizio di AVA e di tutte le persone che vi lavorano con grande impegno per riuscire a rendere la gestione dei rifiuti sempre più efficiente per l’ambiente, per la comunità di utenti composta da ben oltre 180 mila cittadini che serviamo ogni giorno oltre che, ovviamente, per i Comuni soci”

AVA quest’anno partecipa alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti anche con una campagna di sensibilizzazione sui social aziendali.