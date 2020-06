45enne con molti precedenti trovato con 3 etti di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bassano del Grappa hanno arrestato un cittadino magrebino e sequestrato di 300 gr. di cocaina.

L’indagine degli inquirenti, è iniziata pochi giorni fa quando, ricevuta notizia di un florido spaccio di stupefacente nel bassanese, iniziavano una serie di servizi di osservazione e pedinamento che in breve, portavano a riconoscere una vecchia conoscenza dei militari, tale DAHIR Rachid, 45enne marocchino, residente a Tezze sul Brenta, con precedenti per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, ed altro.

Domenica scorsa, tarda serata, una Gazzella del Radiomobile fermava l’uomo mentre, a Bordo della sua autovettura, impegnava una rotatoria sempre in zona Tezze sul Brenta. A bordo, anche la moglie ed il figlio, probabilmente, per sottrarsi ad un controllo delle FF.O. che, una volta controllati i documenti, chiedevano senza troppi giri di parole, se lo stesso in quel momento, portasse con sé sostanza stupefacente. Dahir, senza esitare, rispondeva di si e mostrava alla pattuglia, lo stupefacente, avvolto in plastica. A quel punto, veniva condotto in caserma dove l’auto, veniva passata a setaccio, senza comunque rinvenire altro stupefacente. Nel frattempo, un’altra squadra di militari, perquisiva l’abitazione dell’uomo dove anche qui, non si rinveniva altro stupefacente. Dahir veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’A.G., dopo le formalità di rito, veniva accompagnavano presso la casa circondariale di Vicenza.